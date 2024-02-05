Гутерриш осудил удары по городам, в том числе обстрел Лисичанска
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Лисичанска, подчеркнув, что атаки на мирных жителей неприемлемы, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители», — цитирует сообщение ТАСС.
Гутерриш отметил, что атаки на население запрещены международным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске 3 февраля 2024 года. По данным Следственного комитета, удар нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Двухэтажное здание обрушилось, десятки людей оказались под завалами. По последним данным, жертвами обстрела стали 28 человек, в том числе один ребенок, еще десять человек спасли из-под завалов. В результате удара также погиб глава регионального МЧС Алексей Потелещенко.
МИД России и Кремль назвали произошедшее терактом. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по зданию. В регионе объявили 4 февраля днем траура. Россия запросила заседание Совбеза ООН.
Лисичанск, город-спутник Северодонецка, находится в 70 км к северо-западу от Луганска. До начала военной операции в нем жили около 100 тыс. человек, сейчас численность населения сократилась до 37 тыс. Российские войска взяли город в июле 2022 года.
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