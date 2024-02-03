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Военная операция на Украине ,  
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Десятки людей оказались под завалами после обстрела Лисичанска ВСУ

Пасечник: после обстрела ВСУ пекарни десятки людей оказались под завалами
Сюжет
Военная операция на Украине
Около 40 человек могут находиться под завалами, трое госпитализированы. В военной комендатуре заявили, что военных объектов рядом с разрушенной обстрелом пекарней нет

Десятки людей оказались под завалами после обстрела Лисичанска ВСУ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться до нескольких десятков мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры», — добавил Пасечник.

В военной комендатуре Лисичанска сообщили РБК, что два человека погибли, еще до 40 человек могут находиться под завалами.

«В 14:20 3 февраля произошел обстрел пекарни в городе Лисичанске. Не имея успехов на фронте и зная, что в здании пекарни всегда много мирных жителей Лисичанска, которые приходят за хлебом, ВСУ целенаправленно открыли огонь по мирному населению города. Рядом нет ни одного военного объекта», — сообщили РБК в военной комендатуре.

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Фото:ID1974 / Shutterstock

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

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2 июля 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск взят под контроль российскими силами.

29 января 2024 года ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что погибли три человека, еще один получил ранения. Всего украинские военные выпустили восемь снарядов из РСЗО по Калининскому району.

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Лисичанск Леонид Пасечник ВСУ Украина обстрел новости
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