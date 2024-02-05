Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Заседание должно состояться в 23:00 6 февраля. В Москве ранее назвали удар по пекарне в Лисичанске терактом и заявили, что ждут осуждения действий ВСУ международными организациями

Последствия обстрела Лисичанска (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля», — написал Полянский в Telegram.

Днем 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В СК заявили, что он был из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате погибли 28 человек, сообщили в администрации главы ЛНР. 6 февраля стало известно, что среди жертв обстрела оказались глава МЧС республики Алексей Потелещенко и два местных депутата — Иван Жушма и Артем Тростянский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от международных организаций «безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар «чудовищным террористическим актом».