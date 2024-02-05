Кудрин словами «большая работа» оценил продажу российского бизнеса Yandex

Фото: Владислав Шатило / РБК

Для заключения сделки по продаже российского бизнеса нидерландской компании Yandex N.V. была проделана большая работа, заявил бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин.

«Проделана большая работа. Процесс пошел», — написал он в своем телеграм-канале.

В сентябре 2022 года источники РБК и Forbes рассказывали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов.

Собеседники Forbes сообщали, что Волож планировал выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин, который на тот момент занимал пост главы Счетной палаты, обещал ему помочь в этом.

Той же осенью на встрече главы палаты с президентом России Владимиром Путиным была согласована передача Yandex N.V прав на разработки в области беспилотников, рассказывали источники РБК. В обмен Кудрин должен был получить долю в российском бизнесе компании, стоимость которой тогда оценивалась в $325 млн.

В январе 2024 года Forbes со ссылкой на источник сообщил, что потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», в том числе бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов, предложили пересмотреть размер опционного пакета для Кудрина.

«Яндекс» объявил о сделке на сумму 475 млрд руб. между Yandex N.V. и консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании 5 февраля.

По условиям сделки, до 31 июля 2024 года нидерландская компания должна сменить название и прекратить использовать бренды российского бизнеса. Головной компанией станет зарегистрированное в Калининградской области Международное акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

В Кремле заявили, что приветствуют договоренность о переходе российского бизнеса компании к консорциуму частных инвесторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «Яндекс» «одним из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий» и отметил, что для России важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере.