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Кремль назвал продолжение работы «Яндекса» важным для России

Дмитрий Песков назвал продолжение работы «Яндекса» важным для России
Дмитрий Песков приветствовал сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и назвал компанию «одним из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий»
«Яндекс» YNDX ₽2 996,8 -5,25% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽7 142,5 +0,4% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Кремль приветствует договоренность о продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании», — сказал Песков. Он также отметил, что много молодых людей ищут работу именно в «Яндексе», а сама компания — «один из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий».

Пресс-секретарь президента добавил, что «все остальное» — корпоративные вопросы и он ограничен в возможности их комментировать.

Yandex договорилась о продаже бизнеса в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

О сделке на сумму 475 млрд руб. между нидерландской Yandex N.V. и консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании было объявлено 5 февраля. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и перестанет использовать бренды «Яндекса». Новым головным офисом станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Его владельцем будет ЗПИФ «Консоциум.Первый», который возглавляют менеджеры «Яндекса». В числе других пайщиков — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Артем Савиновский останется генеральным директором «Яндекса», компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключением станут зарубежные стартапы (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центр в Финляндии.

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Юлия Овчинникова
Яндекс Дмитрий Песков Россия Нидерланды
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