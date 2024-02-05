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ЛУКОЙЛ назвал размер своей доли в «Яндексе» после закрытия сделки

Доля ЛУКОЙЛа в «Яндексе» составит около 10%
Сделка будет реализована без участия акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и связанных с ними лиц, отмечается в сообщении компании
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

После закрытия сделки по продаже по продаже российского бизнеса Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании доля ЛУКОЙЛа в капитале МКАО «Яндекс» составит около 10%. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

В ЛУКОЙЛе подтвердили, что компания войдет в состав консорциума приобретающих российские активы Yandex N.V. инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный «Консорциум. Первый», в котором ни один пайщиков не будет иметь контрольной доли. В сообщении самой Yandex N.V. об условиях сделки не раскрывались доли ни одного из пайщиков «Консорциум. Первый».

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Покупку доли в «Яндексе» в ЛУКОЙЛе назвали «портфельной венчурной инвестицией» в одного из лидеров в области цифровых технологий, отметив, что сделка будет способствовать «развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе» самого ЛУКОЙЛа.

«Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и связанных с ними лиц», — пояснили в компании.

Ранее Forbes сообщал, что основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов принимал участие в обсуждении условий сделки по продаже российского бизнеса Yandex N.V.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
ЛУКОЙЛ Яндекс Вагит Алекперов
Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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