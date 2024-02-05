ЛУКОЙЛ назвал размер своей доли в «Яндексе» после закрытия сделки
После закрытия сделки по продаже по продаже российского бизнеса Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании доля ЛУКОЙЛа в капитале МКАО «Яндекс» составит около 10%. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.
В ЛУКОЙЛе подтвердили, что компания войдет в состав консорциума приобретающих российские активы Yandex N.V. инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный «Консорциум. Первый», в котором ни один пайщиков не будет иметь контрольной доли. В сообщении самой Yandex N.V. об условиях сделки не раскрывались доли ни одного из пайщиков «Консорциум. Первый».
Покупку доли в «Яндексе» в ЛУКОЙЛе назвали «портфельной венчурной инвестицией» в одного из лидеров в области цифровых технологий, отметив, что сделка будет способствовать «развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе» самого ЛУКОЙЛа.
«Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и связанных с ними лиц», — пояснили в компании.
Ранее Forbes сообщал, что основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов принимал участие в обсуждении условий сделки по продаже российского бизнеса Yandex N.V.
Материал дополняется
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности