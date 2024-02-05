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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Об говорится в сообщении на сайте парламента Украины.

Президент предложил депутатам утвердить законом его указы от 5 февраля 2024 года о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В случае принятия документов они будут действовать до 14 мая 2024 года. Украинские власти уже девять раз продлевали военное положение и всеобщую мобилизацию. В последний раз закон об этом приняли в ноябре 2023 года, он действует до 14 февраля.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

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Теги
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