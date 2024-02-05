Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Об говорится в сообщении на сайте парламента Украины.
Президент предложил депутатам утвердить законом его указы от 5 февраля 2024 года о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
В случае принятия документов они будут действовать до 14 мая 2024 года. Украинские власти уже девять раз продлевали военное положение и всеобщую мобилизацию. В последний раз закон об этом приняли в ноябре 2023 года, он действует до 14 февраля.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года.
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