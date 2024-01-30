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Военная операция на Украине ,  
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В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с «мерами влияния»

В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с электронными повестками
Сюжет
Военная операция на Украине

В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. «Страна.ua» пишет, что новый документ вводит электронные повестки, которые приходят в кабинет призывника. Кабинет должен завести каждый военнообязанный. Днем вручения повестки считается день, когда территориальный центр комплектования (ТЦК) получил уведомление о доставке документа. Если повестка появилась в электронном кабинете позже 17:00, она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления. При этом не исключается и традиционный способ вручения бумажных повесток под роспись.

Законопроект также вводит «меры влияния» в случае неявки призывника по повестке в ТЦК. Если он не придет в течение 15 дней со дня получения повестки, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности, которые пропишет ТЦК. Форму требования должно установить Минобороны Украины.

В случае неявки военкомат может обратиться в суд для наложения санкций — блокировки карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК. В первоначальной версии документа военкомат мог вводить такие меры директивно.

Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явились в суд, он рассматривает дело в письменной форме.

Законопроект предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Материал дополняется.

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