Российский дипломат не исключил изменения позиции Нидерландов по Украине

Дипломат Тарабрин: Россия не исключает подвижек в позиции Нидерландов по Украине

Владимир Тарабрин (Фото: mid.ru)

Россия не исключает подвижек в политике Нидерландов по вопросу поставок оружия Украине из-за победы крайне правой партии Вилдерса. Об этом заявил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.

«Пока что непонятно, как результаты переговоров и сформированный по их итогам состав кабинета министров скажутся на курсе королевства в отношении Украины. Но, возможно, какие-то подвижки произойдут», — рассказал дипломат (цитата по «РИА Новости). Как уточнили в агентстве, речь шла об изменении позиции Нидерландов по поставкам оружия Украине после победы на выборах крайне правой партии Герта Вилдерса.

В конце ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала Праворадикальная партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом.

Лидер партии выступил против антироссийских санкций и передачи Киеву истребителей F-16, которые пообещал Украине премьер-министр Марк Рютте. Летом 2023 года он решил уйти в отставку.

Если Украина получит самолеты F-16, то российские ПВО уничтожат их примерно за «двадцать дней», считает министр обороны Сергей Шойгу. Кроме Нидерландов передать Киеву истребители F-16 пообещали Дания и Бельгия.