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Противники санкций против России победили на выборах в Нидерландах

В Нидерландах победила выступающая против антироссийских санкций Партия свободы
Лидер победившей на выборах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выступал за отказ от санкций против России и против передачи Украине истребителей F-16. PVV также голосовала против поставок оружия Киеву
Герт Вилдерс с соратниками по партии
Герт Вилдерс с соратниками по партии (Фото: Yves Herman / Reuters)

Праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом победила на выборах в Палату представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов, передает радиовещательная корпорация NOS со ссылкой на окончательные результаты избирательного совета (Kiesraad) страны.

PVV получила 37 мест в Палате представителей, более чем вдвое улучшив результат по сравнению с голосованием в 2021 году (17). Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мест (против 17 мест в 2021-м). Третье место заняла Народная партия за свободу и демократию (VVD), которая ухудшила свой результат в сравнении с выборами два года назад (24 места в 2023 году против 34 в 2021-м).

Выборы в палату представителей Нидерландов прошли досрочно в конце ноября после того, как ныне уже бывший лидер партии VVD Марк Рютте летом ушел в отставку с поста премьер-министра. Причиной это стало то, что правительственная коалиция не смогла договориться по миграционным вопросам. Рютте был премьером Нидерландов с 2010 года. Он решил уйти из политики и уступил лидерство в партии своей соратнице, министру юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус.

PVV Герта Вилдерса предсказывали лишь четвертый результат на выборах в нижнюю палату парламента. Он в политике 25 лет и известен своими крайне правыми взглядами. Так, он выступал за закрытие мечетей и исламских школ в Нидерландах, а также предлагал запретить Коран. Кроме того, он сторонник сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища мусульманам.

Вилдерс выступал за отказ против санкций в отношении России, а также говорил, что бойкот российского газа и нефти «не работает». Лидер PVV также категорически против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. PVV осуждала военную операцию России, но неоднократно голосовала против поставок оружия Украине, отмечает NOS.

Хотя PVV на прошлых выборах заняла третье место, она ни разу не была представлена в правительстве. Вилдерс смягчил риторику перед выборами и показал, что готов к компромиссам для вхождения в состав правящей коалиции.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нидерланды палата представителей Выборы санкции против России F-16 Военная операция на Украине Герт Вилдерс
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