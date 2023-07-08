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Премьер Нидерландов Рютте после 13 лет на посту уйдет в отставку

Премьер Нидерландов Марк Рютте и его кабинет уйдут в отставку из-за миграционной политики
Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за разногласий внутри правящей коалиции по поводу политики предоставления убежища мигрантам. Его глава Рютте находился на посту с 2010 года. Новые выборы пройдут не раньше осени
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его правительство уходят в отставку после того, как власти не смогли договориться по вопросу о выдаче убежищ мигрантам, сообщает NOS.

Рютте назвал «очень прискорбным» тот факт, что партии страны не смогли прийти к согласию относительно данного вопроса, поскольку миграция — это серьезная социальная проблема. Он также выразил сожаление, что его правительство не сможет закончить начатую работу из-за сложившейся ситуации.

Как отмечает Reuters, разногласия партий по поводу вопроса о просителях убежищ привели к политическому кризису в стране. «Народная партия за свободу и демократию» Рютте настаивала, что поток просителей нужно ограничить, но две партии из четырех, которые входили в правительственную коалицию в парламенте, выступили против такой меры. Как пишет агентство, ситуация на этой неделе накалилась в связи с предложением Рютте ограничить въезд для детей беженцев, покинувших свои страны из-за войн и уже находящихся в Нидерландах. Из-за этого семьям пришлось бы ждать воссоединения по крайней мере два года.

Агентство указывает, что необходимость ужесточения иммиграционной политики страны связана с ростом числа заявлений об убежищах. В прошлом году оно увеличилось на треть, до почти 50 тыс., в этом году прогнозируется 70 тыс., что превысит предыдущий максимум 2015 года.

Рютте впервые стал премьер-министром Нидерландов в 2010 году. С тех пор он четырежды возглавлял правительство страны, последний кабинет начал работу в январе прошлого года. Профессиональную карьеру Рютте начинал в компании Uniliver в 1990-х, с 2002-го ушел в политику: работал в правительстве при премьере Яне Петере Балкененде и был членом палаты представителей (одна из палат парламента страны, Генеральных штатов).

Премьер также заявил, что подумает над тем, оставаться ли ему во главе своей партии — он является ее лидером с 2006 года.

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Нидерланды отставка правительства мигранты
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