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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин оценил изменения на линии фронта в случае отставки Залужного

Пушилин: в случае отставки Залужного существенных изменений на фронте не будет
Сюжет
Военная операция на Украине

В случае отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного ситуация на фронте не изменится, заявил «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

«А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу», — сказал Пушилин.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает не на ухудшение ситуации на «оставшейся части Украины», а на мощь собственной армии и руководства страны.

WP узнала, что Залужный заявил Зеленскому о тупике
Политика
Главком ВСУ Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного. Он уточнил, что стране необходимы «перезагрузка и новое начало». Говоря о грядущих изменениях в руководстве, Зеленский добавил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «быть уверенным в победе».

The Washington Post писала, что 29 января между Залужным и Зеленским состоялся напряженный разговор, в ходе которого они разошлись в том числе по вопросу мобилизации. Главком ВСУ заявил, что мобилизация необходима из-за большей огневой мощи российских войск, а президент счел эти меры неоправданными в том числе из-за нехватки денег.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Залужного уволят до конца недели. На его место рассматриваются глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Оба отказались от назначения на пост главкома ВСУ.

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Денис Пушилин Украина Валерий Залужный Владимир Зеленский ВСУ
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
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