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ЦИК назвала численность избирателей в России

ЦИК: в России 112,3 млн избирателей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ЦИК подсчитали численность избирателей зарегистрированных в России и за ее пределами. При этом, данные представляются с учетом избирателей, проживающих в регионах Донбасса.

Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составила 112,3 млн человек. За рубежом было зарегистрировано 1 890 863 человек, при этом их численность подсчитывал МИД России. На Байконуре было зарегистрированы 11 924 избирателей.

В этом году в России пройдут две крупных федеральных избирательных кампании. Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Также 8 сентября 2024 года в Единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы 19 глав субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), довыборы депутатов в Государственную думу, и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2024 года, выборы пройдут в единый день голосования 2025 года.

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