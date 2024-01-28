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Выборы президента России ,  
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ЦИК сообщила, когда рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы

ЦИК: вопрос о регистрации Путина в качестве кандидата рассмотрят 29 января
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Центризбирком России рассмотрит 29 января вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, следует из проекта повестки заседания ЦИК, опубликованного на сайте комиссии.

27 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия завершила проверку подписных листов в поддержку Путина. Подписи, которые представил штаб действующего президента, «отличались очень высоким качеством, и выявлены буквально единичные недостатки», отметил Булаев.

Избирательный штаб Путина 22 января сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку, а также другие документы, необходимые для его регистрации на выборах. По словам сопредседателя штаба худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова за Путина оставили в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону (300 тыс. — РБК).

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации нынешнего президента его соперниками станут лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также депутат от КПРФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они получили кандидатские удостоверения.

28 января подписи в ЦИК подал штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Избирательный штаб муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина, которого на президентские выборы выдвинула партия «Гражданская инициатива», продолжает сбор подписных листов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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