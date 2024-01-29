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Выборы президента России ,  
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Центризбирком объявил слоган президентских выборов

Памфилова: ЦИК выбрал «Вместе мы сила — голосуем за Россию!» слоганом выборов
Сюжет
Выборы президента России
Лозунг «Вместе мы сила — голосуем за Россию!» появится с 29 января на российских билбордах. Памфилова попросила россиян серьезно отнестись к голосованию
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Слоганом президентских выборов 2024 года стало «Вместе мы сила — голосуем за Россию!», объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании, передает корреспондент РБК.

С 29 января лозунг появится на билбордах по всей России, в скором времени обновят контент на телевидении и радио. «У каждого есть право и возможность — то, на что мы направили наши усилия, — ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрируем, и выбрать себе того, кто в большей степени отвечает предпочтениям избирателя», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК попросила россиян отнестись к выборам серьезно, прийти на голосование и показать небезразличие к будущему России.

Выборы пройдут 15–17 марта.

Ранее в этот день ЦИК зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на следующий президентский срок. В случае победы это будет его пятый президентский срок и третий подряд. Поправками в Конституцию, принятыми в 2020 году, сроки действующего главы государства были «обнулены», за счет чего тот получил право переизбраться в 2024 и 2030 годах.

Другими кандидатами стали вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. От партии «Гражданская инициатива» выдвинут муниципальный депутат Борис Надеждин: 23 января его штаб отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей, необходимых для регистрации. «Мы не рассматриваем его как соперника», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЦИК Элла Памфилова
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