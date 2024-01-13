На выборы президента России не пригласят наблюдателей из западных стран
Российский Центризбирком не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента России, которые состоятся в марте 2024 года, сообщил изданию «Известия» член ЦИК Павел Андреев.
«ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — уточнил Андреев.
Представитель Центризбиркома добавил, что приглашения получили представители Всемирной ассоциации избирательных органов. По словам Андреева, многие государства проявили интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию для работы на президентских выборах.
Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года еще в середине 2021 года, рассказали источники РБК. Они сообщили, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Владимира Путина. Явка и результат кандидата от власти должны быть выше, чем в 2018 году, причем важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.
9 января 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала РБК, что министерство изучает ситуацию с проведением президентских выборов в «недружественных» странах.