ЦИК: наблюдателей из недружественных стран не будет на выборах президента России

На выборы президента России не пригласят наблюдателей из западных стран

Российский Центризбирком не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента России, которые состоятся в марте 2024 года, сообщил изданию «Известия» член ЦИК Павел Андреев.

«ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — уточнил Андреев.

Представитель Центризбиркома добавил, что приглашения получили представители Всемирной ассоциации избирательных органов. По словам Андреева, многие государства проявили интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию для работы на президентских выборах.

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года еще в середине 2021 года, рассказали источники РБК. Они сообщили, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Владимира Путина. Явка и результат кандидата от власти должны быть выше, чем в 2018 году, причем важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.

9 января 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала РБК, что министерство изучает ситуацию с проведением президентских выборов в «недружественных» странах.