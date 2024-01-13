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Выборы президента России ,  
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На выборы президента России не пригласят наблюдателей из западных стран

ЦИК: наблюдателей из недружественных стран не будет на выборах президента России
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Выборы президента России

Российский Центризбирком не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента России, которые состоятся в марте 2024 года, сообщил изданию «Известия» член ЦИК Павел Андреев.

«ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — уточнил Андреев.

Представитель Центризбиркома добавил, что приглашения получили представители Всемирной ассоциации избирательных органов. По словам Андреева, многие государства проявили интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию для работы на президентских выборах.

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года еще в середине 2021 года, рассказали источники РБК. Они сообщили, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Владимира Путина. Явка и результат кандидата от власти должны быть выше, чем в 2018 году, причем важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.

9 января 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала РБК, что министерство изучает ситуацию с проведением президентских выборов в «недружественных» странах.

Теги
выборы президента Россия наблюдатели ЦИК
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