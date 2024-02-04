 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский приехал в село Работино

Зеленский посетил село Работино в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Работино в Запорожской области, где вручил государственные награды военнослужащим.

«Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть здесь сегодня. Поддержать воинов и наградить», — написал он в телеграм-канале.

В ходе рабочей поездки он также провел совещание по вопросам безопасности Запорожской области, в целом ситуации на поле боя и оборонительных действиях на авдеевском направлении.

После этого на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Юрия Малашко с должности руководителя Запорожской областной администрации. Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, этот пост займет Иван Федоров.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое
Политика
Самоходный миномет большой мощности 2С4 &laquo;Тюльпан&raquo;
В сентябре 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отходе российских сил из Работино. Он назвал нецелесообразным решением «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться». По словам Балицкого, села как такового почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем».

6 января Минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Персоны
Украина Россия Запорожская область Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое
Политика
Балицкий сообщил о выгодных позициях войск в районе Работино
Политика
WP сообщила, что Киев потерял «много техники» близ Работино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Венгрия решила не мешать и не участвовать в фонде ЕС для помощи Украине Политика, 17:53
Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси Спорт, 17:52
Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме Политика, 17:39
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 17:29
Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии Спорт, 17:21
В Нижнем Новгороде второй раз за неделю прорвало водопровод Общество, 17:17
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай Бизнес, 17:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве Город, 17:01
Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина Спорт, 16:56
В Лисичанске завершили спасательную операцию после обрушения пекарни Политика, 16:49
Зеленский приехал в село Работино Политика, 16:31
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 16:23
В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по Илье Помазуну Спорт, 16:14
Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину» Политика, 16:08