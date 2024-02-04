Зеленский приехал в село Работино

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Работино в Запорожской области, где вручил государственные награды военнослужащим.

«Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть здесь сегодня. Поддержать воинов и наградить», — написал он в телеграм-канале.

В ходе рабочей поездки он также провел совещание по вопросам безопасности Запорожской области, в целом ситуации на поле боя и оборонительных действиях на авдеевском направлении.

После этого на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Юрия Малашко с должности руководителя Запорожской областной администрации. Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, этот пост займет Иван Федоров.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

В сентябре 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отходе российских сил из Работино. Он назвал нецелесообразным решением «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться». По словам Балицкого, села как такового почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем».

6 января Минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка.