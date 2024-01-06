Минобороны сообщило о шести отраженных атаках ВСУ
Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ и перехвате четырех ракет
За последние сутки российские военные отразили шесть атак ВСУ. Общие потери украинской армии составили более 500 человек.
На различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки;
- на краснолиманском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах Серебрянского лесничества Червоной Дибровы;
- на донецком направлении отражены две контратаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка;
- на южно-донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка.