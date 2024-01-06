 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о шести отраженных атаках ВСУ

Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ и перехвате четырех ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За последние сутки российские военные отразили шесть атак ВСУ. Общие потери украинской армии составили более 500 человек.

На различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражены четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки;
  • на краснолиманском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах Серебрянского лесничества Червоной Дибровы;
  • на донецком направлении отражены две контратаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка;
  • на южно-донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
  • на запорожском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка.
Теги
Минобороны ВСУ Украина
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки в Крыму
Политика
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 15:15
В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель Бизнес, 15:13
«Мобилизация» стала словом года на Украине Общество, 15:01
Глава Подольска заявил о стабилизации ситуации с отоплением в Климовске Общество, 14:48
Тренера сборной Бразилии уволили спустя полгода после назначения Спорт, 14:32
Минобороны сообщило о шести отраженных атаках ВСУ Политика, 14:07
Число жертв землетрясения в Японии достигло 126 Общество, 13:41
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google Общество, 13:30
Экс-чемпион UFC Нганну и Джошуа проведут боксерский поединок Спорт, 13:11
Ученик Меня священник Лапшин ответил на сообщения о своем отстранении Общество, 12:53
В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления Общество, 12:17
Как технологии воруют наше время и что с этим делать Социальная экономика, 12:00
«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги Спорт, 11:59
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 11:51