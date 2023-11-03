Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое

Российская артиллерия сорвала наступление ВСУ в районе Работино-Вербовое, сообщило Минобороны. Оба села расположены на линии фронта, примерно в 10 км от Орехова. Бои на данном направлении продолжаются уже несколько месяцев

Самоходный миномет большой мощности 2С4 «Тюльпан» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Артиллерийские подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область), говорится в ночном сообщении Минобороны России.

В министерстве уточнили, что в отражении наступления ВСУ участвовали в том числе расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск.

Бои в районе Работино и Вербовое продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены на линии фронта, примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сказали, что «изменений в тактическом положении российских войск нет» в этом районе.

Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября сообщил, что украинские войска пошли в наступление на участке Работино — Вербовое после массированной артподготовки. Однако, как позже уточняли в Минобороны, атаки противника успеха не имели.

The Washington Post сообщала, что Украина потеряла «много техники» близ села Работино, в том числе немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что контрнаступление ВСУ провалилось.