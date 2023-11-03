 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое

Минобороны: ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работино и Вербовое
Сюжет
Военная операция на Украине
Российская артиллерия сорвала наступление ВСУ в районе Работино-Вербовое, сообщило Минобороны. Оба села расположены на линии фронта, примерно в 10 км от Орехова. Бои на данном направлении продолжаются уже несколько месяцев
Самоходный миномет большой мощности 2С4 &laquo;Тюльпан&raquo;
Самоходный миномет большой мощности 2С4 «Тюльпан» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Артиллерийские подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область), говорится в ночном сообщении Минобороны России.

В министерстве уточнили, что в отражении наступления ВСУ участвовали в том числе расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск.

Бои в районе Работино и Вербовое продолжаются уже несколько месяцев. Оба села расположены на линии фронта, примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сказали, что «изменений в тактическом положении российских войск нет» в этом районе.

Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября сообщил, что украинские войска пошли в наступление на участке Работино — Вербовое после массированной артподготовки. Однако, как позже уточняли в Минобороны, атаки противника успеха не имели.

The Washington Post сообщала, что Украина потеряла «много техники» близ села Работино, в том числе немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Читайте на РБК Pro
Норникель увеличил добычу платины. Как это отразится на акциях компании
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются
Второе пришествие. Что вынудило Didi сменить биржу с США на Гонконг


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Работино наступление ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Балицкий сообщил о выгодных позициях войск в районе Работино
Политика
В Запорожской области перестанут оказывать медпомощь по паспортам Украины
Политика
Рогов сообщил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
«ЮжУралЗолото» перед IPO оценили в 120 млрд руб. Финансы, 06:00
Умер участник миссии на Луну «Аполлон-16» Томас Маттингли Общество, 05:57
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое Политика, 05:52
«Известия» узнали о поддержке властями минимальных цен на пиво и сидр Общество, 05:26
Экваториальная Гвинея выразила желание организовать саммит Россия-Африка Политика, 05:20
Россия заключила соглашение об открытии второго генконсульства в Армении Политика, 04:49
Следователя по делу о стрельбе в школе Казани арестовали за растрату Общество, 04:47
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
ФТС сообщила кратном увеличении вывоза слитков золота физлицами Общество, 04:08
Al-Jarida узнала об ультиматуме «Хезболлы» к США и угрозе участия в войне Политика, 03:58
Трамп оценил ситуацию на Украине словами «дела не идут хорошо» Политика, 03:29
Путин поручил доставить 28 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа Политика, 03:22
Израиль объявил о прекращении всех контактов с сектором Газа Политика, 02:54
Посол заявил о желании ЦАР увеличить число российских военных в стране Политика, 02:42
Антонов заявил о «фронтальном наступлении» США на Россию Политика, 02:06