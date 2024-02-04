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Военная операция на Украине ,  
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Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада

Глава МИД Британии Кэмерон: время в украинском конфликте на стороне Запада
Сюжет
Военная операция на Украине

Время в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников, заявил в интервью газете The Sunday Times министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — сказал министр.

Кэмерон добавил, что считает происходящее на Украине —«вызовом поколения». По этой причине украинская проблема беспокоит его больше остальных мировых точек напряженности.

По словам министра, вступив в конфликт, Россия «потерпела крупное стратегическое поражение». Эту точку зрения глава британского МИДа намерен донести до 45-го президента США Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом по итогам выборов 2024 года. «Мы справимся. С чем бы ни пришлось справляться», — резюмировал Кэмерон. В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла: «Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить».

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Фото:Минобороны Великобритании / Reuters

12 января премьер-министр Риши Сунак во время визита в Киев сообщил, что Великобритания в 2024–2025 годах предоставит Украине военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд). Это на £200 млн больше того, что Лондон выделил за два предыдущих года. В пакет поддержки войдут дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и средства обеспечения безопасности на море.

В тот же день Сунак первым из лидеров стран G7 подписал с Украиной договор о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Лондон взял на себя обязательства помогать Киеву в восстановлении территориальной целостности, противодействовать любой военной эскалации, а также помогать Украине с интеграцией в евроатлантические институты, в том числе НАТО.

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15 января министр обороны Великобритании Грант Шэппс сказал, что 2024 год станет переломным в конфликте на Украине. «Для Украины это будет год, когда может решиться судьба их нации. Для всего мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения планеты придет на выборы», — отметил Шэппс, подчеркнув, что Лондон будет поддерживать Киев и впредь.

Россия осуждает западную помощь Украине. Москва считает, что поставки оружия западных стран Украине только увеличивают сроки конфликта, но не влияют на достижение Россией целей военной операции.

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