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Война с хуситами ,  
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Маршал ВВС Великобритании заявил, что удары по Йемену мешают помощи Киеву

Маршал ВВС Британии Стрингер: удары по хуситам в Йемене мешают помощи Киеву
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Минобороны Великобритании / Reuters
Фото: Минобороны Великобритании / Reuters

Операция «Страж процветания» (Prosperity Guardian), которую проводят США, Великобритания и международная коалиция для защиты Красного моря, затрудняет оказание помощи Украине и Тайваню. Об этом в статье для журнала The Spectator написал маршал авиации британских ВВС Эдвард Стрингер.

Маршал авиации — третье по старшинству звание в британских Военно-воздушных силах. По состоянию на июнь 2022 года Стрингер был в отставке. В годы службы он был командующим силами Королевских ВВС в Афганистане и командующим авиационным контингентом операции НАТО в Ливии. Также был генеральным директором по развитию объединенных сил Стратегического командования Соединенного Королевства, занимал пост директора Академии обороны Великобритании (2018–2021).

По мнению Стрингера, удары США и Великобритании по позициям хуситов приведут к расходованию ресурсов, которые Запад мог бы направить Киеву. Так, США потратили 80 крылатых ракет Tomahawk стоимостью $1,5 млн каждая только на первую серию ударов, пишет военный.

ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

«Это деньги, которые не будут потрачены ни на нужды Украины, ни на подготовку обороны Тайваня в рамках общего повышения готовности на Индо-Тихоокеанском театре, ни на прямое противодействие Ирану. Все это реальные проблемы, имеющие стратегическое значение», — считает маршал британских ВВС.

Удары по Йемену могут отвлечь Великобританию и США от реализации их основных интересов, а их «конкуренты будут ликовать, имея при этом доступ к безопасным морским маршрутам», добавил Стрингер.

В конце 2023 года хуситы начали нападать на суда в Красном море. США 19 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в нем в коалиции с девятью странами. О планах атак по Йемену Пентагон тогда не заявлял.

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Первые удары по объектам хуситов в Йемене США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли в ночь на 12 января. Были атакованы системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена. Хуситы на этом фоне продолжают атаковать суда.

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Теги
ВВС Великобритании Великобритания хуситы
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