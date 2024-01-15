Глава Минобороны Британии назвал 2024 год решающим в судьбе Украины
Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что 2024 год станет переломным в конфликте на Украине, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Спросите себя, глядя на сегодняшние конфликты по всему миру: более вероятно, что их количество будет расти или сокращаться? Я подозреваю, что мы все знаем ответ: оно, вероятно, будет расти. 2024 год должен стать переломным. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба их нации. Для всего мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения планеты придет на выборы», — заявил Шэппс.
Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что Лондон не откажется от поддержки Киева в 2024 году. Шэппс также сообщил, что с 2015 года в Британии прошли обучение более 60 тыс. украинских военнослужащих. Он отметил продолжение работы Лондона над повышением своих оборонных возможностей и напомнил, что военный бюджет Соединенного Королевства на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($63 млрд по текущему курсу). Шэппс подтвердил планы о переброске в феврале 20 тыс. британских военнослужащих на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender. Он также призвал страны — члены альянса увеличить расходы на оборону.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Киев подписал с президентом Украины долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Основные принципы таких документов сформулировали государства G7 в июле 2023 года. Таким образом, Британия стала первой страной, закрепившей подобные обязательства документально. Соглашение в том числе содержит в себе обязательство Лондона оказать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины, а также пункты о сотрудничестве двух стран по обмену разведданными, в сфере кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонно-промышленной сфере. Также Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Киеву в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах.
Российская сторона считает опасными гарантии безопасности G7 Украине. По мнению Кремля, западные союзники таким образом игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России. В Кремле также осуждают военную помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что это может лишь затянуть конфликт, но не помешает Москве достичь поставленных целей.