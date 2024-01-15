Глава Минобороны Британии назвал 2024 год решающим в судьбе Украины

Для Украины 2024 год станет переломным, так как будет решаться судьба этой нации, считает министр обороны Британии Грант Шэппс, заверив, что Лондон не откажется от поддержки Киева. Россия осуждала западную помощь Украине

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Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что 2024 год станет переломным в конфликте на Украине, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Спросите себя, глядя на сегодняшние конфликты по всему миру: более вероятно, что их количество будет расти или сокращаться? Я подозреваю, что мы все знаем ответ: оно, вероятно, будет расти. 2024 год должен стать переломным. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба их нации. Для всего мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения планеты придет на выборы», — заявил Шэппс.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что Лондон не откажется от поддержки Киева в 2024 году. Шэппс также сообщил, что с 2015 года в Британии прошли обучение более 60 тыс. украинских военнослужащих. Он отметил продолжение работы Лондона над повышением своих оборонных возможностей и напомнил, что военный бюджет Соединенного Королевства на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($63 млрд по текущему курсу). Шэппс подтвердил планы о переброске в феврале 20 тыс. британских военнослужащих на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender. Он также призвал страны — члены альянса увеличить расходы на оборону.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Киев подписал с президентом Украины долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Основные принципы таких документов сформулировали государства G7 в июле 2023 года. Таким образом, Британия стала первой страной, закрепившей подобные обязательства документально. Соглашение в том числе содержит в себе обязательство Лондона оказать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины, а также пункты о сотрудничестве двух стран по обмену разведданными, в сфере кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонно-промышленной сфере. Также Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Киеву в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах.

Российская сторона считает опасными гарантии безопасности G7 Украине. По мнению Кремля, западные союзники таким образом игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России. В Кремле также осуждают военную помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что это может лишь затянуть конфликт, но не помешает Москве достичь поставленных целей.