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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о смене на Западе лозунга о России

Захарова: Запад скорректировал лозунг о России на «Не дадим России победить»
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Мария Захарова заявила, что тональность заявлений стран Запада о России и военной операции на Украине изменилась.

«Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Члены кабинета президента США Джо Байдена на встрече с лидерами конгресса по вопросам иммиграции и помощи Украине заявили законодателям, что Россия одержит победу над Украиной «в течение нескольких недель или месяцев», если конгресс не одобрит выделение помощи.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции, что нельзя позволить победить России в конфликте на Украине.

«Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — так Захарова ответила на слова французского президента.

В Кремле считают, что военная и финансовая помощь Украине лишь затягивает сроки конфликта, и выражают уверенность в том, что Москва в любом случае добьется целей военной операции.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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