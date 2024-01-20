Захарова заявила о смене на Западе лозунга о России

Мария Захарова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Мария Захарова заявила, что тональность заявлений стран Запада о России и военной операции на Украине изменилась.

«Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Члены кабинета президента США Джо Байдена на встрече с лидерами конгресса по вопросам иммиграции и помощи Украине заявили законодателям, что Россия одержит победу над Украиной «в течение нескольких недель или месяцев», если конгресс не одобрит выделение помощи.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции, что нельзя позволить победить России в конфликте на Украине.

«Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — так Захарова ответила на слова французского президента.



В Кремле считают, что военная и финансовая помощь Украине лишь затягивает сроки конфликта, и выражают уверенность в том, что Москва в любом случае добьется целей военной операции.