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Военная операция на Украине ,  
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Захарова объяснила отъезд артистов из России словами «черт попутал»

Захарова: покинувших Россию из-за военной операции артистов «черт попутал»
Сюжет
Военная операция на Украине

Деятелей культуры, уехавших из России, после начала военной операции, «черт попутал», заявила официальный представитель МИД России в эфире «ТВ Центр».

Так она ответила на просьбу ведущего прокомментировать ситуацию с группой «Би-2», Аллой Пугачевой и другими музыкантами, покинувшими страну.

«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их черт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова.

По мнению дипломата, «тут даже пояснять точно не нам надо», поскольку «у кого-то такая фига была давно, кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался». Она также отметила, что гражданская позиция спонсирующих «террористический киевский режим» начала работать против них самих. «Это совершенно точно», — подчеркнула Захарова.

На вопрос о том, нужно ли впоследствии припоминать артистам такую позицию, представитель МИДа ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

МИД заявил о необходимости судить поддерживающих Украину артистов
Политика
Фото:Миша Фридман / Getty Images

1 февраля МИД заявил, что поддерживающих Украину артистов нужно судить. С таким комментарием министерство выступило после появления публикации агентства Bloomberg о том, что российские дипломаты получили указание преследовать за рубежом выступающих в поддержку Киева известных россиян.

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24 января иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов группы «Би-2» после концерта на Пхукете. Участники группы получили штрафы в 3 тыс. батов (около $84), после этого их перевезли в Бангкок и держали там в общей камере на 80 человек в ожидании депортации. 29 января было принято решение о депортации в Израиль, но на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». Тем не менее 31 января всех музыкантов депортировали в Израиль.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию три раза: в августе 2022 года, а также в мае и ноябре 2023 года. В декабре СК провел проверку супругов по статье о фейках о российской армии и не нашел состава преступления.

В начале января патриарх Кирилл выступил с призывом не отвергать возвращающихся в Россию граждан. Он напомнил притчу о возвращении блудного сына и заметил, что среди уехавших из страны «есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись или испугались». «Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал он.

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Персоны
МИД уехавшие россияне артисты
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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