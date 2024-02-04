Захарова объяснила отъезд артистов из России словами «черт попутал»
Деятелей культуры, уехавших из России, после начала военной операции, «черт попутал», заявила официальный представитель МИД России в эфире «ТВ Центр».
Так она ответила на просьбу ведущего прокомментировать ситуацию с группой «Би-2», Аллой Пугачевой и другими музыкантами, покинувшими страну.
«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их черт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова.
По мнению дипломата, «тут даже пояснять точно не нам надо», поскольку «у кого-то такая фига была давно, кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался». Она также отметила, что гражданская позиция спонсирующих «террористический киевский режим» начала работать против них самих. «Это совершенно точно», — подчеркнула Захарова.
На вопрос о том, нужно ли впоследствии припоминать артистам такую позицию, представитель МИДа ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».
1 февраля МИД заявил, что поддерживающих Украину артистов нужно судить. С таким комментарием министерство выступило после появления публикации агентства Bloomberg о том, что российские дипломаты получили указание преследовать за рубежом выступающих в поддержку Киева известных россиян.
24 января иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов группы «Би-2» после концерта на Пхукете. Участники группы получили штрафы в 3 тыс. батов (около $84), после этого их перевезли в Бангкок и держали там в общей камере на 80 человек в ожидании депортации. 29 января было принято решение о депортации в Израиль, но на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». Тем не менее 31 января всех музыкантов депортировали в Израиль.
Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию три раза: в августе 2022 года, а также в мае и ноябре 2023 года. В декабре СК провел проверку супругов по статье о фейках о российской армии и не нашел состава преступления.
В начале января патриарх Кирилл выступил с призывом не отвергать возвращающихся в Россию граждан. Он напомнил притчу о возвращении блудного сына и заметил, что среди уехавших из страны «есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись или испугались». «Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал он.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности