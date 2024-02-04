Захарова объяснила отъезд артистов из России словами «черт попутал»

Деятелей культуры, уехавших из России, после начала военной операции, «черт попутал», заявила официальный представитель МИД России в эфире «ТВ Центр».

Так она ответила на просьбу ведущего прокомментировать ситуацию с группой «Би-2», Аллой Пугачевой и другими музыкантами, покинувшими страну.

«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их черт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова.

По мнению дипломата, «тут даже пояснять точно не нам надо», поскольку «у кого-то такая фига была давно, кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался». Она также отметила, что гражданская позиция спонсирующих «террористический киевский режим» начала работать против них самих. «Это совершенно точно», — подчеркнула Захарова.

На вопрос о том, нужно ли впоследствии припоминать артистам такую позицию, представитель МИДа ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

1 февраля МИД заявил, что поддерживающих Украину артистов нужно судить. С таким комментарием министерство выступило после появления публикации агентства Bloomberg о том, что российские дипломаты получили указание преследовать за рубежом выступающих в поддержку Киева известных россиян.

24 января иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов группы «Би-2» после концерта на Пхукете. Участники группы получили штрафы в 3 тыс. батов (около $84), после этого их перевезли в Бангкок и держали там в общей камере на 80 человек в ожидании депортации. 29 января было принято решение о депортации в Израиль, но на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». Тем не менее 31 января всех музыкантов депортировали в Израиль.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию три раза: в августе 2022 года, а также в мае и ноябре 2023 года. В декабре СК провел проверку супругов по статье о фейках о российской армии и не нашел состава преступления.

В начале января патриарх Кирилл выступил с призывом не отвергать возвращающихся в Россию граждан. Он напомнил притчу о возвращении блудного сына и заметил, что среди уехавших из страны «есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись или испугались». «Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал он.