МИД заявил о необходимости судить поддерживающих Украину артистов

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Тех, кто финансирует и поддерживает «киевский режим», надо судить, заявил МИД России.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — сказали в дипведомстве (цитата по ТАСС).

Так в министерстве прокомментировали публикацию агентства Bloomberg о том, что российские дипломаты, находящие в загранучреждениях, получили указание преследовать выступающих в поддержку Киева публичных личностей.

24 января иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов российской группы «Би-2» после концерта на Пхукете. В российском генконсульстве заявили, что поводом для этого стала «проверка законности оснований для осуществления концертной деятельности». Сами музыканты сказали, что их задержали из-за «некорректно оформленных организаторами документов».

Все участники группы получили штрафы в 3 тыс. батов (около $84), после этого их перевезли в Бангкок и держали там в камере на 80 человек под открытым небом в ожидании депортации. В «Би-2» напомнили, что у солистов группы — Левы (Егор Бортник, признан Минюстом иноагентом) и Шуры (Александр Уман) — нет гражданства России.

30 января израильский портал Ynet написал, что четырех из семи музыкантов депортируют в Израиль. Группа выпустила заявление, в котором говорилось, что решение о депортации отменили после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства.

В итоге улететь в Израиль 30 января смог только Лева. Остальные музыканты остались еще на сутки в миграционной тюрьме. На следующий день израильский МИД сообщил, что все участники группы вылетели в Израиль.