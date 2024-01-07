Патриарх призвал не отвергать вернувшихся с покаянием в Россию

Если уехавшие из России возвращаются с покаянием, их не нужно отвергать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть», — сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви упомянул притчу о блудном сыне. Среди покинувших страну «есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути», считает патриарх Кирилл. «И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять», — заключил он.

В январе прошлого года глава РПЦ заявлял, что многие из уехавших нуждаются «в духовной помощи, в назидании» и что «было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех», так как люди покидали страну «по разным причинам». Отъезд россиян патриарх объяснял тем, что «в головах у молодого поколения многие годы насаждались ложные, импортированные ценности».

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ говорил, что не видит в отъезде россиян из страны «ничего плохого». По его словам, половина уехавших, по «скромным подсчетам» властей, уже вернулись назад.

В декабре «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter писали, что каждый четвертый релокант, поменявший место жительства на другую страну в 2022 году, снова указал Россию. Специалисты, занимающиеся вопросами ВНЖ, по итогам опроса оценили долю вернувшихся в 40%.