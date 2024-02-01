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Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию

Глава МИД Израиля Кац встретился с «Би-2» после их депортации из Таиланда
Министр сообщил, что израильские дипломаты боролись за музыкантов из-за «страха перед экстрадицией в Россию». Российский МИД отмечал, что поддерживающих Киев лиц надо «не преследовать, а судить»
Исраэль Кац и участники рок-группы&nbsp;&laquo;Би-2&raquo;
Исраэль Кац и участники рок-группы «Би-2» (Фото: Katz_Israel / Telegram)

Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился со всеми участниками группы «Би-2», которых после задержания в Таиланде депортировали в Израиль. Об этом министр написал в своем телеграм-канале и опубликовал фото с музыкантами.

«Я сказал им, что рад, что мы смогли перевезти их в Израиль, несмотря на страх перед экстрадицией в Россию, где они должны были находиться в заключении в течение длительного времени. <...> Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире — и нам это удалось», — написал политик.

В группу «Би-2» входят основные музыканты — Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили ранее в МИД России, комментируя публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что Москва поручила дипломатам в «дружественных» России странах «преследовать» знаменитостей, которые поддерживают Украину. В статье упоминалась и ситуация с задержанием участников «Би-2».

Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию
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Всех участников группы «Би-2» задержали 25 января после концерта в Таиланде, вопросы местных властей вызвала «законность оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Каждого из музыкантов оштрафовали на 3 тыс. батов ($84).

Всех музыкантов «Би-2» депортировали в Израиль вместо России
Общество
Участники группы &laquo;Би-2&raquo;

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Три дня спустя «Би-2» сообщила подробности случившегося. По версии музыкантов, причиной задержания были «некорректно оформленные организаторами документы». Группа уточнила, что среди участников коллектива есть граждане России, Израиля и Австралии, в частности, Лева и Шура не являются российскими гражданами. «Би-2» допустила, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции».

29 января было принято решение о том, что музыкантов депортируют в Израиль, однако на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства».

Тем не менее, участники «Би-2» смогли вылететь в Израиль. Первым такое право получил Лева, а затем и остальные музыканты, они были депортированы в Израиль накануне вечером, 31 января.

Организатор концертов группы Максим Волков рассказал РБК, что коллектив в Таиланде содержали «с пристрастием» — музыканты рассказывали, что они находились в миграционном центре в общей камере на 80 человек. «Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить», — говорил Волков.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Би-2 Таиланд депортация
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