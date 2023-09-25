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Такер Карлсон обвинил правительство США в запрете на интервью с Путиным

Такер Карлсон: правительство США запретило брать интервью у Владимира Путина

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон, не уточнив, когда именно он хотел интервьюировать российского президента.

При этом он отметил, что власти США на протяжении десятилетий предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ. В качестве примера он привел конфликт на Украине — «потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами», — когда американцам запрещают узнавать о нем «все, что можно».

О том, что Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, в конце августа сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Он (Карлсон. — РБК), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она тогда.

Такер Карлсон с 2016 года вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight. Шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. Однако в апреле Fox News объявил, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

Это произошло после того, как Fox заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Dominion подала в суд на Fox из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передавал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. После ухода с Fox News журналист начал вести свое собственное шоу в соцсети «Х» (бывш. Twitter).

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Путин неоднократно давал интервью американским журналистам. В последний раз это произошло в октябре 2021 года: тогда российский президент отвечал на вопросы ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Интервью, взятое после заседания форума «Российская энергетическая неделя», начиналось вопросом о преемнике.

«Что вы думаете о вашем преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока Вам не будет 84 [года]?» — спросила Гэмбл. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — сказал Путин.

Он также ответил на вопросы журналистки о ситуации на Ближнем Востоке, экспорте нефти, долларе, союзе Австралии, США и Великобритании (AUKUS) и оппозиционере Алексее Навальном, который находится в тюрьме с февраля 2021 года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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