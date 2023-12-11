WSJ сообщила, что Карлсон запустит свой стриминговый сервис

Такер Карлсон (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон запустит собственный стриминговый сервис, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, ожидается, что платформа, логотип которой напоминает красную таблетку, начнет работу в понедельник. На ней будет выходить по меньшей мере пять шоу, в том числе интервью, короткие видео и монологи. Подписка на Tucker Carlson Network составит $9 в месяц, или $72 в год. На первом этапе ее можно будет оформить только на официальном сайте Карлсона. Тем не менее часть контента будет доступна бесплатно после просмотра рекламы.

Такер Карлсон — американский консервативный телеведущий, долгое время работавший на Fox News и уволенный оттуда в конце апреля. В своих передачах он нередко критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена. После увольнения журналист рассказал о запретных темах в американских СМИ, среди которых перечислил демографические изменения, национальные ресурсы, гражданские свободы, развитие науки. По его словам, эти темы определяют будущее, но их обсуждение запрещено в медиа по воле обеих политических партий США. Некоторое время спустя Карлсон запустил авторское шоу в соцсети X (Twitter).