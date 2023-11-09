Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Карлсона на пост вице-президента

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом он рассказал, выступая на передаче «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».

Так, на вопрос ведущего о том, намерен ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента, Трамп ответил: «Я бы сказал да. Он человек со здравым смыслом».

Помимо этого бывший американский президент не исключил, что может выбрать своим вице-президентом одного из тех, кто сейчас претендует на выдвижение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и пытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента. Следующие выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. И Трамп, и Байден, уже объявили о намерении побороться за должность.

Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Она была одним из наиболее популярных шоу на американском телевидении и опережала по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. Ведущий был уволен в августе. В заявлении Fox News по поводу ухода Карлсона говорилось, что это решение было принято по соглашению журналиста и руководства канала.

Сообщение об уходе Карлсона появилось через несколько дней после того, как Fox News заключила мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.



Dominion Voting Systems подала в суд на Fox News из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты Трампа, отмечал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля, отмечает телеканал.

Карлсон неоднократно критиковал действия американской администрации и высказывался против продолжения помощи Украине. В апреле, на фоне активного разбирательства в отношении Трампа по делу о фальсификации документов, он взял интервью у экс-президента.