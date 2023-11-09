 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Карлсона на пост вице-президента

Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом он рассказал, выступая на передаче «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».

Так, на вопрос ведущего о том, намерен ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента, Трамп ответил: «Я бы сказал да. Он человек со здравым смыслом».

Помимо этого бывший американский президент не исключил, что может выбрать своим вице-президентом одного из тех, кто сейчас претендует на выдвижение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и пытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента.

Следующие выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. И Трамп, и Байден, уже объявили о намерении побороться за должность.

Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Она была одним из наиболее популярных шоу на американском телевидении и опережала по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. Ведущий был уволен в августе. В заявлении Fox News по поводу ухода Карлсона говорилось, что это решение было принято по соглашению журналиста и руководства канала.

Сообщение об уходе Карлсона появилось через несколько дней после того, как Fox News заключила мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Dominion Voting Systems подала в суд на Fox News из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты Трампа, отмечал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля, отмечает телеканал.

Читайте на РБК Pro
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
Премиум-жилье в регионах стоит, как в Москве. Проблемы лишь с качеством
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку

Карлсон неоднократно критиковал действия американской администрации и высказывался против продолжения помощи Украине. В апреле, на фоне активного разбирательства в отношении Трампа по делу о фальсификации документов, он взял интервью у экс-президента.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дональд Трамп вице-президент США президентские выборы
Материалы по теме
Такер Карлсон обвинил правительство США в запрете на интервью с Путиным
Политика
Вучич дал интервью Такеру Карлсону и заявил о «раздавленной» экономике ЕС
Политика
Cимоньян сообщила о желании ведущего Карлсона взять интервью у Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
Госдеп назвал условие возвращения замороженных российских активов Политика, 06:26
Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Карлсона на пост вице-президента Политика, 05:53
Сооснователя Apple Возняка госпитализировали с подозрением на инсульт Технологии и медиа, 05:52
CNN узнал о разногласиях в администрации Байдена из-за действий Израиля Политика, 05:25
Путин прибыл с визитом в Астану Политика, 05:22
Офисные работники рассказали о кратном росте числа онлайн-переговоров Общество, 05:00
В Париже после нападения на раввина задержали подростка из Сирии Общество, 04:51
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн Общество, 04:15
Al Mayadeen узнал о бое сирийской армии и американских сил у Евфрата Политика, 04:13
В Днепре прогремел взрыв Политика, 03:54
«Ъ» узнал о просьбе «Ашана» к поставщикам не повышать цены до конца года Общество, 03:40
Зеленский ответил на вопрос о перспективах для Киева при избрании Трампа Политика, 03:39
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20