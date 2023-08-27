Cимоньян сообщила о желании ведущего Карлсона взять интервью у Путина

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Он (Карлсон. — Прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Такер Карлсон с 2016 года вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight. Шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. 24 апреля на сайте Fox News появилось заявление, где говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

Это произошло после того, как Fox заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Dominion подала в суд на Fox из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передавал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.

Карлсон известен своей активной поддержкой Республиканской партии и критикой действующего президента США Джо Байдена. В частности, журналист выражал недовольство решением главы государства повысить налог для граждан, чей годовой доход превышает $400 тыс. Газета The New York Times называла Карлсона «любимым ведущим» Трампа. После прекращения работы в Fox News журналист начал выпускать шоу в Twitter.