Cимоньян сообщила о желании ведущего Карлсона взять интервью у Путина
Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Он (Карлсон. — Прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Такер Карлсон с 2016 года вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight. Шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. 24 апреля на сайте Fox News появилось заявление, где говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.
Это произошло после того, как Fox заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.
Dominion подала в суд на Fox из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передавал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.
Карлсон известен своей активной поддержкой Республиканской партии и критикой действующего президента США Джо Байдена. В частности, журналист выражал недовольство решением главы государства повысить налог для граждан, чей годовой доход превышает $400 тыс. Газета The New York Times называла Карлсона «любимым ведущим» Трампа. После прекращения работы в Fox News журналист начал выпускать шоу в Twitter.
Путин неоднократно давал интервью американским журналистам. В последний раз это произошло в октябре 2021 года — российский президент отвечал на вопросы ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Интервью, взятое после заседания форума «Российская энергетическая неделя», начиналось вопросом о преемнике.
«Что вы думаете о вашем преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока Вам не будет 84 [года]?» — спросила Гэмбл. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — сказал Путин.
Он также ответил на вопросы журналистки о ситуации на Ближнем Востоке, экспорте нефти, долларе, союзе Австралии, США и Великобритании (AUKUS) и оппозиционере Алексее Навальном, который находится в тюрьме с февраля 2021 года.