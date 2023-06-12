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Fox потребовал от ушедшего ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter

Fox отправил экс-ведущему Карлсону письмо с требованием закрыть шоу в Twitter
По словам адвоката ведущего Такера Карлсона, от него требуют «хранить молчание» до окончания выборов президента США в 2024 году. Несмотря на разногласия с Fox, ведущий опубликовал в Twitter уже два выпуска своего шоу
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Fox отправил ушедшему с телеканала в апреле Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить публиковать видео в Twitter, заявил адвокат Карлсона Хармит Диллон в беседе с Financial Times (FT).

«Удваивая значение самого катастрофического программного решения в истории индустрии кабельных новостей, Fox теперь требует, чтобы Такер Карлсон хранил молчание до окончания выборов 2024 года», — сказал адвокат.

Он уточнил, что в письме содержится требование «прекратить и воздерживаться» от публикации видеороликов в Twitter в связи с эскалацией напряженности между Карлсоном и его бывшим работодателем.

Причиной разногласий стало заявление Карлсона о запуске своего шоу в Twitter, обе стороны спорят о деталях его контракта. По словам юристов ведущего, любое положение о неконкуренции больше не действовало, поскольку Fox ранее нарушил его контракт.

Fox News не ответил на запрос FT о комментариях.

Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. 24 апреля на сайте Fox News появилось заявление, где говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

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Это произошло после того, как Fox заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Dominion подала в суд на Fox из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передавал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля, отмечает телеканал.

В апреле этого года, на фоне активного разбирательства в отношении Трампа по делу о фальсификации документов, Карлсон взял интервью у экс-президента. Также ведущий критиковал действия администрации президента США Джо Байдена, в том числе в ситуации вокруг Украины.

После этого Карлсон анонсировал выход своей программы в Twitter. На прошлой неделе он опубликовал в Twitter два видео, которые состояли из монологов продолжительностью около десяти минут каждый. Они назывались эпизод 1 и 2. Во вторник ожидается новый выпуск, в котором Карлсон прокомментирует обвинение в отношении Трампа.

В одном из прошлых видео ведущий говорил о том, что журналисты сталкиваются с ограничениями в устоявшихся медиагруппах и что их нарушение слишком часто приводит к увольнению.

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