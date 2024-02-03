Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

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Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию запрещенных к экспорту товаров и технологий. Об этом сообщило управление международной торговли при Министерстве экономики Тайваня.

«Торговое управление Минэкономики также значительно ужесточило наказание за незаконный экспорт в Россию и Белоруссию, увеличив штрафы за первый незаконный экспорт в Россию более чем в 15 раз, что составляет 1 млн юаней [примерно $139 тыс.]», — говорится в сообщении.

Власти также намерены ужесточить контроль за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны. В управлении подчеркнули, что «страны с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)» должны задекларировать конечного пользователя оборудования.

Кроме того, Минэкономики Тайваня включило российскую компанию iMachine в санкционный список. По данным тайваньских властей, она поставляла тайваньские станки в Россию для переоборудования под производство вооружения.

Тайвань ввел санкции против России весной 2022 года. Власти острова запретили экспорт в Россию и Белоруссию 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения. В перечень попали, среди прочего, оборудование для производства полупроводников, лазеры и процессоры. Позже Тайвань расширил список еще на 97 видов товаров.

В российском Минпромторге заявили, что запрет Тайваня на поставку микропроцессоров в Россию не стал «чем-то новым или трагическим». По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, ранее ограничение существовало «по умолчанию» и не было формализовано отдельным документом.