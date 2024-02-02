Россия нашла альтернативу продаже пиломатериалов в Европу

В 2023 году в топ-10 стран — импортеров российских пиломатериалов не осталось ни одной европейской страны. Российские лесопромышленники заменили рынки сбыта на азиатские страны, их доля в экспорте выросла до 98%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Объем экспорта российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн куб. м, следует из статистики федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», с которой ознакомился РБК. В 2022 году объем экспорта пиломатериалов составил 23 млн куб. м.

Вопреки санкциям и прогнозам российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские, констатируют в «Рослесинфорге». Доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11 п.п. и составила 98%. Для сравнения: в 2021 году доля азиатских стран в структуре экспорта составляла 76%.

Основные пиломатериалы, в том числе те, что поставляются за рубеж, — это брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, уточняют в «Рослесинфорге». В меньшей степени это пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганой лиственной древесиной.

Как санкции повлияли на экспорт пиломатериалов и какие страны закупают их у России вместо Европы — в материале РБК.

Как изменился экспорт из-за санкций

В апреле 2022 года Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России после начала специальной военной операции на Украине ограничения против российского лесопромышленного комплекса. Был введен запрет на импорт продукции российской древесины и изделий из нее. Европейская комиссия оценила стоимость лесопромышленной продукции, попавшей под ограничения, в €3,16 млрд, или 2% от общего объема импорта российских товаров в страны ЕС.

Европа никогда не была основным экспортным рынком для российских пиломатериалов, объяснял «Ведомостям» гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев: в 2021 году на долю этого рынка приходилось 14% от всех российских поставок этой продукции за рубеж. Но второго такого рынка, как Евросоюз, для российских производителей пиломатериалов нет, рассказывал он РБК Pro позднее.

По итогам 2022 года страны, признанные недружественными, сократили закупки хвойных и лиственных пиломатериалов из России вдвое, отмечали в «Рослесинфорге».

Какие страны теперь покупают российские пиломатериалы

В 2022 году в число крупнейших импортеров переработанной древесины входили Китай, Узбекистан, Казахстан, а из европейских стран — Эстония и Финляндия. В 2023 году Финляндия и Эстония выбыли из топ-10 и в числе крупнейших остались только страны Азии, а также Иран, следует из данных «Рослесинфорга».

Основным партнером России по экспорту пиломатериалов по-прежнему остается Китай. За прошлый год лесопромышленники экспортировали порядка 13 млн куб. м пиломатериалов — столько же, сколько и в 2022 году. Далее идет Узбекистан — больше 2 млн куб. м, прирост составил 8%, замыкает тройку Казахстан — 926 тыс. куб. м, что на 17% выше, чем в 2022 году. В десятку крупнейших импортеров также вошли Азербайджан — 516 тыс. куб. м, Таджикистан — 482 тыс. куб. м, Киргизия — 417 тыс. куб. м, Иран — 392 тыс. куб. м, Корея — 340 тыс. куб. м, Япония — 337 тыс. куб. м и Гонконг — 283 тыс. куб. м. Всего в прошлом году российские лесопромышленники импортировали продукцию в 51 страну.

Активнее всего в 2023 году Россия нарастила экспорт переработанной древесины в Турцию — в 2,3 раза (до 254 тыс. куб. м). Также выросли поставки в Киргизию — на 36%, Корею — на 28%, Египет — на 18%, Казахстан — на 17%, Гонконг — на 16% и ОАЭ — на 11%. Помимо этого наблюдалось увеличение поставок досок и бруса в Ливан, Вьетнам, Афганистан, Грузию, Армению, Израиль, Тунис и Индию.

Что говорят лесопромышленники

В число крупнейших экспортеров пиломатериалов, по данным «Рослесинфорга», входят Segezha Group, группы УЛК, «Титан», «Вологодские лесопромышленники», «Лузалес». После введения санкций в 2022 году российские компании заявили о тотальном нарушении логистических цепочек. Согласно исследованию Strategy Partners, проводившемуся среди лесопромышленников в середине 2023-го (опрос был посвящен их ожиданиям), более половины опрошенных компаний ожидали снижения выручки, а 33% предположили, что снижение составит порядка 10–20%. Каждая пятая опрошенная компания заявила о заморозке инвестпрограммы, а каждая третья — о сокращении инвестиций более чем на 30%. На фоне «структурной трансформации рынков сбыта» в первом квартале 2023 года у лесопромышленной компании Segezha Group выручка снизилась на 42%, до 18,7 млрд руб., OIBDA — на 91%, до 1,1 млрд руб., а рентабельность упала с 37 до 6%.

Впрочем, во второй половине 2023 года ситуация с логистикой начала налаживаться. Так, в июне сообщалось, что Segezha Group договорилась с транспортной группой FESCO о мультимодальных контейнерных перевозках лесных грузов во внутрироссийских направлениях и на экспорт. Соглашение касалось перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай. Из-за санкций Евросоюза, который с прошлого июля запретил поставки российской древесины, Segezha Group пришлось перенаправить свой экспорт. В ГК «Вологодские лесопромышленники» сообщали в июле 2023 года, что рынок восстанавливается, меняя экспортный вектор на восток. «Ситуация на рынке постепенно стабилизируется. Если во второй половине 2022 года логистические потоки были нарушены и предприятия отгружали продукцию по очень высоким ценам, которые делали продукцию нерентабельной, то в 2023 году постепенно отлаживаются новые потоки. Сегодня грузим много продукции на восток по новым маршрутам», — рассказывал председатель совета директоров «Вологодских лесопромышленников» Александр Чуркин.

В «Рослесинфорге» отметили, что российская продукция востребована среди партнеров из дружественных стран, а большую роль в перенастройке цепочки поставок сыграла эффективность государственных мер. «В первую очередь речь идет о субсидии на транспортировку продукции через морские порты Северо-Западного федерального округа», — уточнили в ведомстве. Представитель «Вологодских лесопромышленников» сообщил РБК: «Политическая ситуация заставила нас пересмотреть рынки сбыта, с еще большим рвением осваивать новые». В 2022 году доля отгрузок в европейские страны у группы составляла 22% (поставки во втором полугодии прекратились из-за санкций, но в первом полугодии в 2022 году доля поставок пиломатериалов в европейские страны составила 40% от общего объема отгрузок за тот период). По итогам 2022 года общий объем отгруженных пиломатериалов составил 319,1 тыс. куб. м.

Но уже в 2023 году объем экспорта у «Вологодских лесопромышленников» увеличился до 409,9 тыс. куб. м, рассказывает представитель компании. «Для этого мы на протяжении всего года активно презентовали себя и свою продукцию на международных площадках, работали в новых странах как самостоятельно, так и совместно с российским и региональными экспортными центрами. С рабочими визитами посетили Египет, Вьетнам, Иран, Турцию, ОАЭ, Индию, Узбекистан, Белоруссию. В перспективе рассматриваем Японию», — рассказал собеседник РБК.

В 2023 году большая часть пиломатериалов, а именно 68%, «Вологодские лесопромышленники» отгружали в Китай, еще 19% — в другие страны, 13% пришлось на долю внутреннего рынка. В середине года первые партии пиломатериалов ушли на новый для компании рынок Индии, Узбекистана и во Вьетнам, добавили в «Вологодских лесопромышленниках».

За девять месяцев 2023 года общее снижение экспорта хвойных пиломатериалов из России составило 12% год к году, говорится в отчете Segezha Group по итогам третьего квартала. Сокращение экспорта наблюдалось в направлении Японии (-37%), MENA (страны Северной Африки и Ближнего Востока, -22%), СНГ (-4%). Основное направление, куда увеличивались поставки, — Китай (рост составил 2%). Определяющее влияние на восстановление объемов экспортных отгрузок оказывало улучшение ситуации на рынке Китая в августе—сентябре 2023 года, отмечает компания: наблюдалось снижение уровня складских запасов (с рекордных 1,7 млн куб. м в порту Тайцан в первом квартале 2023 года до 1 млн куб. м в конце сентября), активизация спроса и восходящий ценовой тренд. Реализация пиломатериалов на рынок Египта в третьем квартале 2023 года для российских компаний не изменилась: крупные заводы по-прежнему отгружали продукцию в регион по остаточному принципу, отмечалось в отчете.

Представитель «Лузалес» отказался от комментариев. В Segezha, УЛК и «Титане» на запрос РБК не ответили.