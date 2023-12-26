Минэкономики Тайваня расширило ограничения на экспорт товаров в Россию

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Под экспортный контроль подпадают еще 45 видов высокотехнологичных товаров. В список входят микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры, навигационные системы

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Министерство экономики Тайваня расширило ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте ведомства.

Под экспортный контроль подпадают еще 45 видов высокотехнологичных товаров. В список входят электронные компоненты, в том числе микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры, навигационные системы и т.д.

После начала военных действий на Украине Тайвань поддержал санкции против России. Весной прошлого года Минэкономики опубликовало список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию был запрещен. В перечень попали 57 видов товаров, в том числе телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, а также оборудование для производства полупроводников.

В январе этого года власти расширили список, добавив в него 52 новые позиции, связанные с веществами ядерной энергетики, химическими веществами, станками и различным оборудованием.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в октябре заявлял, что страна «преодолела все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начала следующий этап развития».