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Война санкций ,  
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Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Минэкономики Тайваня расширило ограничения на экспорт товаров в Россию
Сюжет
Война санкций
Под экспортный контроль подпадают еще 45 видов высокотехнологичных товаров. В список входят микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры, навигационные системы
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Министерство экономики Тайваня расширило ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте ведомства.

Под экспортный контроль подпадают еще 45 видов высокотехнологичных товаров. В список входят электронные компоненты, в том числе микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры, навигационные системы и т.д.

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Белый дом,&nbsp;Вашингтон, США

После начала военных действий на Украине Тайвань поддержал санкции против России. Весной прошлого года Минэкономики опубликовало список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию был запрещен. В перечень попали 57 видов товаров, в том числе телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, а также оборудование для производства полупроводников.

В январе этого года власти расширили список, добавив в него 52 новые позиции, связанные с веществами ядерной энергетики, химическими веществами, станками и различным оборудованием.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в октябре заявлял, что страна «преодолела все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начала следующий этап развития».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Тайвань экспорт ограничения Россия
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