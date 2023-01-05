Тайвань расширил ограничения на экспорт технологий в Россию и Белоруссию

Министерство экономики Тайваня расширило список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства. В нем отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях.

В данный список были добавлены 52 новых позиции товаров, которые связаны с веществами ядерной энергетики, химическими веществами, станками и различным оборудованием. Кроме того, в перечне есть предметы, которые могут быть использованы сотрудниками силовых структур, — наручники, кандалы, смирительные рубашки и т.д.

В конце февраля прошлого года Тайвань присоединился к международным санкциям против России после начала военной операции на Украине. 25 февраля крупная тайваньская компания по производству полупроводников TSMC заявила, что отказалась от поставок чипов в Россию.

В мае Минэкономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию. В списке оказались 57 товаров, в том числе телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, а также оборудование для производства полупроводников.

В российском Минпромторге тогда заявили, что запрет Тайваня на поставку чипов в Россию не является «чем-то новым или трагическим», так как он начал действовать еще с начала спецоперации и просто не был формализован отдельным документом.