Путин встретился с патриархом Кириллом в годовщину интронизации

Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с годовщиной интронизации

Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. 15 лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо вам за ваши труды», — сказал Путин.

Президент вручил патриарху букет белых роз. Глава РПЦ согласился с Путиным в том, что «время прошло очень быстро», и добавил, что за 15 лет сформировались «церковно-государственные отношения» высокого уровня. Благодаря этому удалось «достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было», заметил патриарх.

«Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается», — сказал он.

Он также выразил Путину благодарность за поддержку церкви и верующих россиян.

Предыдущая встреча патриарха с президентом прошла 1 февраля 2022 года. Тогда Путин поздравил его с 13-й годовщиной интронизации, сказав, что «это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны». Президент также сказал, что роль РПЦ в жизни общества увеличивается, и отметил заслуги патриарха в области «укрепления мира» и «поддержания социального самочувствия в обществе».

В ноябре 2023 года Путин подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Премию присуждают ежегодно, ее размер составляет 5 млн руб.

В апреле того же года президент и патриарх преподнесли друг другу в подарок пасхальные яйца. Это произошло во время праздничной службы в храме Христа Спасителя.

Митрополит Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 года. 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается в качестве праздника. Патриарх в этот день проводит богослужение в храме Христа Спасителя.