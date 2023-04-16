Путин и патриарх Кирилл преподнесли друг другу в подарок пасхальные яйца

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничной службы в храме Христа Спасителя подарили друг другу пасхальные яйца, сообщает «РИА Новости».

Путин и глава Русской православной церкви не в первый раз делают друг другу пасхальные подарки. В 2017 году глава государства преподнес в подарок патриарху яйцо «Собор» златоустовских мастеров из латуни, золота и хризолитов. В следующем году Путин подарил яйцо «Воскресение Христово», изготовленное в единственном экземпляре в Златоусте из уральского нефрита Таганайского месторождения, оно помещено в декоративный позолоченный корпус на подставке, украшенный полудрагоценными камнями. Патриарх Кирилл также преподносил Путину в подарок пасхальные яйца.

Президент приехал в храм Христа Спасителя к пасхальной заутрене, которая началась сразу после крестного хода. В пасхальную ночь патриарх Кирилл совершает заутреню и божественную литургию. Вместе с Путиным на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения — «как у всех людей, как у всех христиан».