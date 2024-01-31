 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в четырех регионах
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин ввел в эксплуатацию Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе, многоквартирный жилой дом в Луганске и общежитие Мелитопольского многопрофильного колледжа.

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что к 2030 году эти регионы «должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Он рассказал, что в 2023 году на развитие двух республик и двух областей, в частности, на экономику и инфраструктуру, направили «приличные деньги» — 1 трлн 83 млрд руб. «В целом социально-экономическое развитие и интеграция воссоединенных регионов набрали хороший темп», — сказал Путин.

Он добавил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях важно не только восстановить существующие предприятия, инфраструктуру, школы и больницы, но и создавать новые. Путин назвал это «приоритетной» и «ключевой» задачей властей.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Украина назвала присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета, Москва исключает какое-либо обсуждение статуса новых регионов.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Персоны
Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область социальные объекты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Между севером и югом: как устроена демилитаризованная зона в Корее
Общество
Путин поздравил россиян с годовщиной присоединения новых территорий
Политика
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации Общество, 00:07
Отняли медаль и испортили психику: как «убивали» карьеру Валиевой Спорт, 00:00
Экономисты вывели связь между красотой и богатством Экономика, 00:00
Эксперты оценили последствия сбоя в Рунете Технологии и медиа, 00:00
В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке Общество, 31 янв, 23:57
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне Политика, 31 янв, 23:56
Путин призвал банки не бояться санкций и начать работу в Донбассе Бизнес, 31 янв, 23:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg узнал о письме украинского министра в ЕС о нехватке снарядов Политика, 31 янв, 23:29
ФРС оставила ставку без изменений. Почему не стоит ждать снижения в марте Инвестиции, 31 янв, 23:07
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах Политика, 31 янв, 23:02
В МИД Израиля подтвердили депортацию всех участников «Би-2» Общество, 31 янв, 22:46
В Счетной палате сочли неактуальной приватизацию «Почты России» Бизнес, 31 янв, 22:30
Театр сатиры после пожара отменил часть спектаклей в начале февраля Общество, 31 янв, 22:22
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Локомотиву» Спорт, 31 янв, 22:09