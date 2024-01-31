Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин ввел в эксплуатацию Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе, многоквартирный жилой дом в Луганске и общежитие Мелитопольского многопрофильного колледжа.
На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что к 2030 году эти регионы «должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Он рассказал, что в 2023 году на развитие двух республик и двух областей, в частности, на экономику и инфраструктуру, направили «приличные деньги» — 1 трлн 83 млрд руб. «В целом социально-экономическое развитие и интеграция воссоединенных регионов набрали хороший темп», — сказал Путин.
Он добавил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях важно не только восстановить существующие предприятия, инфраструктуру, школы и больницы, но и создавать новые. Путин назвал это «приоритетной» и «ключевой» задачей властей.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Украина назвала присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета, Москва исключает какое-либо обсуждение статуса новых регионов.
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