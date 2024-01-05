Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стать посредником в проведении мирных переговоров с Россией, сообщает управление коммуникаций республики в соцсети Х (бывшая Twitter).

В ходе телефонного разговора президенты обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе военную операцию на Украине.

«Эрдоган отметил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для обеспечения мира в Украине», — говорится в публикации. Он добавил, что на Украине нужно ввести режим прекращения огня для начала переговоров сторон.

Эрдоган также сообщил, что «важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал». По его словам, Турция «продолжает направленные на это дипломатические контакты».

Переговоры по миру на Украине начались в феврале 2022 года, наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта, которая прошла по инициативе Эрдогана.

Тогда были переданы письменные предложения по миру: Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности (кроме территорий Крыма и Донбасса), а Россия обещала снизить военную активность киевском и черниговском направлениях и допустила встречу президентов двух стран, когда главы МИД подпишут подготовленный мирный договор.

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Президент России Владимир Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева. Он не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании, но на условиях Москвы, на Украине эту возможность исключали, настаивая на предложенной главой страны Владимиром Зеленским «формуле мира».