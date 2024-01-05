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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стать посредником в проведении мирных переговоров с Россией, сообщает управление коммуникаций республики в соцсети Х (бывшая Twitter).

В ходе телефонного разговора президенты обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе военную операцию на Украине.

«Эрдоган отметил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для обеспечения мира в Украине», — говорится в публикации. Он добавил, что на Украине нужно ввести режим прекращения огня для начала переговоров сторон.

Эрдоган также сообщил, что «важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал». По его словам, Турция «продолжает направленные на это дипломатические контакты».

Эрдоган увидел «импульс к установлению мира» после переговоров в Стамбуле
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Переговоры по миру на Украине начались в феврале 2022 года, наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта, которая прошла по инициативе Эрдогана.

Тогда были переданы письменные предложения по миру: Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности (кроме территорий Крыма и Донбасса), а Россия обещала снизить военную активность киевском и черниговском направлениях и допустила встречу президентов двух стран, когда главы МИД подпишут подготовленный мирный договор.

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Президент России Владимир Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева. Он не раз заявлял, что Россия готова к переговорам об урегулировании, но на условиях Москвы, на Украине эту возможность исключали, настаивая на предложенной главой страны Владимиром Зеленским «формуле мира».

Теги
Персоны
Турция Украина мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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