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Шольц назвал условие для визита Путина в Германию

Канцлер ФРГ Шольц назвал прекращение спецоперации условием для визита Путина в Германию
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Визит президента России Владимира Путина в Германию может состояться только после окончания российской спецоперации на Украине и заключения соглашения между Москвой и Киевом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на ежегодной летней пресс-конференции, его слова приводит Stern.

В ответ на вопрос журналиста о том, когда Путин снова сможет приехать в Германию, Шольц ответил, что пока не думал об этом. Также он заявил, что не может сказать, полезны ли посреднические усилия бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера при переговорах с Россией.

Прежде чем Путин сможет приехать в Германию, Москва должна прийти к соглашению с Украиной, причем оно не должно быть основано на «продиктованных» Россией условиях, подчеркнул Шольц. Ранее он уже говорил, что Германия не согласится принять «навязанный» Украине мир.

Канцлер добавил, что ФРГ поддерживает Украину оружием в первую очередь из-за спецоперации, и обещал продолжать это делать.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В последний раз Путин посещал ФРГ в январе 2020 года для участия в международной конференции по Ливии. Тогда федеральным канцлером этой страны была Ангела Меркель. При Шольце Путин ни разу не приезжал в Германию, однако тот посещал в Москву в феврале, за несколько дней до начала спецоперации.

Тогда Путин и Шольц обсуждали темы двусторонней и международной повестки, в том числе связанные с предоставлением России юридических гарантий безопасности и урегулированием украинского кризиса.

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Уже после начала российской спецоперации в Москву приезжал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В интервью телекомпании n-tv он рассказывал, что в ходе поездки встречался с Путиным и обсуждал с ним ситуацию на Украине. В Кремле, однако, ответили, что он не предлагал свои услуги в качестве посредника, но подчеркнули готовность к переговорам с Киевом.

После начала спецоперации делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров. По итогам встречи в Стамбуле их представители заявили о достижении согласия по ряду вопросов. Москва после этого в качестве жеста доброй воли объявила об отводе войск из-под Киева, из Черниговской и Сумской областей. Однако дальнейших переговоров не последовало.

В Кремле после приостановки переговоров сказали, что они должны продолжаться на российских условиях, которые Киев хорошо знает. В начале марта Путин подчеркивал, что они включают нейтральный статус Украины, «с тем чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации».

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве условия для прекращения огня называл отвод российских войск на линию по состоянию на 23 февраля.

Теги
Владимир Путин Германия Олаф Шольц официальный визит
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