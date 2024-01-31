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Технологии и медиа ,  
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В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам

В Минпромторге появится управление по роботам и беспилотникам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минпромторг проведет реструктуризацию и упразднит несколько департаментов и структурных подразделений, а также создаст новые. Соответствующий указ подписал вице-премьер и глава министерства Денис Мантуров, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Так, в министерстве появятся:

  • управление беспилотных систем и робототехники;
  • управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения;
  • управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;
  • управление протокола и пресс-службы.

В то же время в ведомстве упразднят:

  • департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения;
  • департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;
  • отдел обеспечения деятельности министра.

Также изменится организационная структура отдельных департаментов.

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В Минпромторге отметили, что управление беспилотных систем и робототехники займется реализацией задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», а также будет координировать выполнение государственного гражданского и оборонного заказа на производство дронов.

Кроме того, управление будет отвечать за развитие и поддержку отрасли робототехники (кроме промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга).

В ведомстве объяснили создание нового управления необходимостью для регуляторов адаптироваться к появлению новых направлений в экономике и развитию перспективных отраслей промышленности.

Президент России Владимир Путин называл производство беспилотников очень перспективным направлением, отмечая, что в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. Совершенствование беспилотников и развитие технологий их применения президент назвал актуальной задачей российской армии и потребовал форсировать их производство.

В октябре 2023 года президент поручил правительству повысить уровень роботизации в госкорпорациях. Робототехника развита в стране не так сильно, как того требует экономика, сказал он в декабре 2023 года.

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