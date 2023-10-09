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Путин поручил повысить уровень роботизации в госкорпорациях

Путин поручил правительству повысить уровень роботизации в госкорпорациях
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить обязательные требования по повышению уровня роботизации в госкорпорациях и компаниях с госучастием. Это следует из списка поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, перечень приводится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что необходимо обратить особое внимание на обеспечение такого повышения при реализации данными компаниями инвестиционных проектов по «расширению и модернизации производственных мощностей, а также по созданию новых рабочих мест».

Поручение необходимо выполнить к 1 марта 2024 года. Ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце января этого года Путин поручил правительству до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Президент уточнил, что в проекте должны быть определены правовые, налоговые и другие условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов в России, меры господдержки и целевые параметры развития отрасли, включая финансирование исследовательских работ.

Также такой проект должен учитывать обеспечение «ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тыс. производственных рабочих в стране от среднемирового уровня», говорилось в поручении главы государства по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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Владимир Путин поручения президента роботизация роботы
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