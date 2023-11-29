«Яндекс» рассказал, как помочь застрявшему в снегу роботу-доставщику

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за обильного снегопада роботы-курьеры сервиса доставки продуктов «Яндекс.Еда» могут застревать в снегу, и для того, чтобы им помочь, нужно убедиться, что колеса устройства не заблокированы. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса» в ответ на запрос РБК после сообщений о застрявших в снегу роботах.

Из-за перепадов температур в зимнюю погоду глубокий снег становится вязким, а под ним образуется корка льда, из-за чего робот не может самостоятельно передвигаться и подает сигнал о помощи, объяснили в компании.

Но прохожий также может помочь устройству с передвижением. «Убедитесь, что его колеса не заблокированы и он едет вперед, когда вы его толкаете. Если колеса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются», — уточнили в «Яндексе».

В компании добавили, что, как правило, разблокировка колес занимает не более полминуты. После этого можно «аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно выехать».

С наступлением холодной погоды и снегопадов в соцсетях стали появляться сообщения о том, как прохожие помогают колесным роботам «Яндекса» выбраться из снега.

После того как 27 ноября в Москве за сутки выпала треть месячных осадков, а сугробы выросли более чем на 10 см, роверы стали застревать в снегу. Прохожие стали останавливаться, чтобы им помочь. То же произошло и в Мурино в Ленинградской области: люди вызволили робота-курьера из снега на Воронцовском бульваре.

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На сегодняшний день, уточнили в организации, у «Яндекса» 130 роботов-доставщиков, первая партия которых вышла на работу в октябре, и до выпадения осадков у них не было проблем со своими обязанностями.

16 ноября «Почта России» завершила эксперимент по доставке посылок из отделений колесными роботами (роверами) «Яндекса». Как сообщили РБК в пресс-службе компании, «Яндекс» отработал ряд важных пользовательских сценариев — доставка различных грузов, в том числе хрупких, и заказ робота через стороннее приложение.