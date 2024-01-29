В Пентагоне не подтвердили заявление хуситов об ударе по военному кораблю США

В Пентагоне не подтвердили заявление хуситов об ударе по военному кораблю

Корабль USS Lewis B. Puller (Фото: Jonathan Clay / US Navy / Global Look Press)

Пентагон не получал сообщений о нанесении ударов хуситов по военному кораблю США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом сообщает AP со ссылкой на сотрудника американского Минобороны.

«Представитель Министерства обороны США, пожелавший обсудить вопросы разведки на условиях анонимности, заявил, что сообщений о нападении на Puller не поступало», — пишет AP. Агентство отмечает, что хуситы ранее запускали ракеты, которые не достигали намеченной цели, а падали на сушу или море.

Хуситы заявили, что нанесли удар по USS Lewis B. Puller, задачей которого было оказание логистической поддержки ВМС США. Военный представитель хуситов Яхья Сариа сказал, что атака была совершена «для защиты Йемена и в подтверждение решения о поддержке Газы».

В ноябре 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» в секторе Газа израильской армии и поддерживающих ее США будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с израильскими компаниями. С тех пор атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена регулярно подвергаются и те корабли, которые не имеют отношения к Израилю.

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала йеменскую территорию.

Хуситы продолжают наносить удары по судам. В частности, 26 января они атаковали в Аденском заливе танкер Marlin Luanda, который перевозил нафту российского происхождения (горючую смесь жидких углеводородов, которую в основном используют как сырье для нефтехимической промышленности). Судно загорелось, пожар потушили на следующий день.