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Война с хуситами ,  
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Хуситы атаковали военный корабль США в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на военный корабль США в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами
Корабль&nbsp;USS Lewis B. Puller
Корабль USS Lewis B. Puller (Фото: Bill Mesta / U.S. Navy)

Йеменские хуситы нанесли удар по кораблю военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Хуситы заявили, что задачей корабля было оказание логистической поддержки ВМС США. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен «для защиты Йемена и в подтверждение решения о поддержке Газы».

В ноябре 2023-го хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии и США в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем. С тех пор атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена регулярно подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю.

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В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала йеменскую территорию. Хуситы продолжают наносить удары по судам.

Из-за хуситских атак многие мировые компании приостановили морские перевозки по Красному морю. Об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC и Moller-Maersk Group.

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