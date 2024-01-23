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Военная операция на Украине ,  
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Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России

В Бельгии анонсировали передачу Украине доходов от замороженных активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Бельгия в 2024 году передаст Украине €611 млн, полученные в качестве дохода от замороженных российских активов. В Москве предупреждали о готовности к зеркальным мерам в случае подобных сценариев
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер анонсировала военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В кабинете министров Бельгии подтвердили эту информацию газете La Libre Belgique, уточнив, что речь идет о передаче Киеву прибыли от российских активов, которые были заморожены в стране.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X (ранее Twitter) сообщал о телефонном разговоре со своей бельгийской коллегой по поводу оказания военной помощи Киеву. Он также рассказал, что в ходе беседы в том числе обсуждалась возможность участия Брюсселя в обучении украинских пилотов.

Страны Европейского союза, G7 и Австралия заморозили российские активы на своих территориях после начала военной операции на Украине. Речь идет о $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России как в денежном эквиваленте, так и ценных бумагах. La Libre Belgique уточняет, что €180 млрд из них находятся в Бельгии, у финансовой группы Euroclear, которая в том числе обрабатывает международные платежи.

В октябре в Euroclear сообщали, что по итогам девяти месяцев 2023 года операционная прибыль от инвестирования заблокированных активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, составила порядка €3 млрд, а чистая прибыль — €2,22 млрд. По итогам 2022 года Euroclear получил от таких операций €821 млн. В компании также рассказали, что, по данным на 26 октября, в российские арбитражные суды поступило 69 исков, оспаривающих введение подобных санкций. По подсчетам «РБК Инвестиций», с европейского депозитария требуют взыскать в общей сложности более 200 млрд руб.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупреждал Запад о наличии у Москвы списка активов других стран, которые могут быть конфискованы в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов Центробанка. Министр финансов Антон Силуанов также заявлял о готовности ввести зеркальные меры.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Бельгия зарубежные активы российские активы
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