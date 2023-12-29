Кремль предупредил Запад об «эффекте бумеранга»

Россия заранее проанализировала возможный ответ на изъятие ее активов Западом на $300 млрд, конфискация повлечет очень серьезные последствия, и ее организаторам стоит задуматься о ее эффекте, заявил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

У России есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Понимая непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе собственных, их склонность к саморазрушению — я имею в виду <…> подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой, это резервная валюта основная, это принцип неприкосновенности собственности и т.д., — то, конечно же, мы заранее проанализировали возможные ответные шаги», — заверил он.

По его словам, никакая теория по конфискации не может быть законной. Такой шаг со стороны Запада подорвет международную экономику и доверие других стран, предупредил Песков.

«В свое время европейцы и американцы, когда вводили санкции против нас такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден. И они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Вот такие действия в плане объема воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия», — объяснил Песков.



О том, что лидеры G7 в феврале 2024 года намерены обсудить разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд, писал Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, эта теория позволит конфисковать активы России при «определенных условиях». Ее создатели рассчитывают, что теория «будет поддержана в судах на международном уровне».

Два источника подчеркнули, что окончательное решение касательно конфискации еще не принято. Кроме того, для нее необходимо внести поправки в законодательства стран, включая США и Великобританию.

Накануне The Financial Times сообщила, что США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить правовые вопросы, связанные с конфискацией, методы применения таких мер и снижения рисков, а также пути, как самым оптимальным образом использовать деньги на помощь Украине.

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США вместе с Канадой, Британией и Японией настроены подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля 2024 года. Остальные члены G7: Германия, Франция, Италия — озвучили некоторые возражения и сочли необходимым тщательно изучить законность конфискаций.