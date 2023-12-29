 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Война санкций ,  
0 

Кремль предупредил Запад об «эффекте бумеранга»

Песков: власти России заранее продумали ответные шаги на конфискацию активов
Сюжет
Война санкций
Россия заранее проанализировала возможный ответ на изъятие ее активов Западом на $300 млрд, конфискация повлечет очень серьезные последствия, и ее организаторам стоит задуматься о ее эффекте, заявил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

У России есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Понимая непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе собственных, их склонность к саморазрушению — я имею в виду <…> подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой, это резервная валюта основная, это принцип неприкосновенности собственности и т.д., — то, конечно же, мы заранее проанализировали возможные ответные шаги», — заверил он.

По его словам, никакая теория по конфискации не может быть законной. Такой шаг со стороны Запада подорвет международную экономику и доверие других стран, предупредил Песков.

«В свое время европейцы и американцы, когда вводили санкции против нас такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден. И они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Вот такие действия в плане объема воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия», — объяснил Песков.

Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе
Экономика
Антон Силуанов

О том, что лидеры G7 в феврале 2024 года намерены обсудить разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд, писал Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, эта теория позволит конфисковать активы России при «определенных условиях». Ее создатели рассчитывают, что теория «будет поддержана в судах на международном уровне».

Два источника подчеркнули, что окончательное решение касательно конфискации еще не принято. Кроме того, для нее необходимо внести поправки в законодательства стран, включая США и Великобританию.

Накануне The Financial Times сообщила, что США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить правовые вопросы, связанные с конфискацией, методы применения таких мер и снижения рисков, а также пути, как самым оптимальным образом использовать деньги на помощь Украине.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

США вместе с Канадой, Британией и Японией настроены подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля 2024 года. Остальные члены G7: Германия, Франция, Италия — озвучили некоторые возражения и сочли необходимым тщательно изучить законность конфискаций.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Песков Кремль российские активы изъятие

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Кремль пообещал посмотреть, что можно конфисковать в ответ Западу
Политика
FT узнала, как США хотят легализовать конфискацию российских активов
Политика
Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом» Спорт, 14:50
От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 14:49 
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 14:48
Transfermarkt назвал самых подорожавших за 2023 год футболистов Спорт, 14:36
Хакеры и мошенники украли $1,8 млрд на крипторынке в 2023 году Крипто, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь Политика, 14:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Головная структура сети «ЕвроМедЦентр» перерегистрировалась в Россию Инвестиции, 14:27
Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины Политика, 14:07
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины Политика, 14:06
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 14:05
Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина Спорт, 14:00
Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл Бизнес, 14:00
В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта Политика, 13:59