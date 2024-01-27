Реактивный снаряд РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью
Над Белгородской областью в 20:30 мск средства ПВО сбили реактивный снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» со стороны Украины, сообщило Минобороны.
Ведомство не уточнило над каким районом уничтожили снаряд.
В это время в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Ее отключили спустя 50 минут, в 21:01, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
РСЗО «Ураган» — советско-российская система калибра 220 мм, которая может поражать открытую и укрытую живую силу противника, а также небронированную и бронированную технику.
9 января Минобороны также сообщило, что система ПВО сбила над Белгородской областью снаряд, выпущенный из РСЗО «Ураган».
27 января Белгородская область несколько раз подвергалась обстрелам и атакам дронов-камикадзе с украинской стороны. Село Новая Таволжанка трижды подверглось атакам со стороны Украины.
Населенный пункт попал под обстрел, три частных домовладения и автомобиль получили повреждения. Позже село атаковали дроны-камикадзе, сбросившие четыре взрывных устройства. Одно частное домовладение и несколько автомобилей получили повреждения, одна из машин загорелась.
Во время третьей атаки повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители четырех улиц в селе остались без света.
Позже украинские военные атаковали село Антоновка Грайворонского городского округа с помощью дрона-камикадзе, сбросившего взрывное устройство на частный жилой дом. В результате взрыва никто не пострадал, но дом получил повреждения — повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор.
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