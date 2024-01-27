 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке

Гладков: на село Новая Таволжанка сбросили четыре взрывных устройства
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась. «Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил глава региона.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе
Политика

За пару часов до этого Новая Таволжанка также подверглась атаке — Вооруженные силы Украины обстреляли село. Пострадавших не было, но три частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна, оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица. Один автомобиль получил повреждения.

Село Новая Таволжанка находится в 800 м от границы России с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Украина беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Часть поселка в Курской области осталась без света и тепла из-за обстрела
Политика
Белгородское село на границе с Украиной попало под обстрел
Политика
В Белгородской области из-за удара беспилотника погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса Экономика, 17:55
В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ Политика, 17:47
Американцев предупредили об угрозе на Багамах после 18 убийств Общество, 17:36
Захарян получил травму в матче чемпионата Испании Спорт, 17:15
Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили Бизнес, 17:04
Новак допустил продолжение поставок газа в Европу после 2024 года Экономика, 17:01
Глава украинского футбола выступил против возвращения российских юниоров Спорт, 17:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке Политика, 16:51
Новак заявил об отсутствии проблем с поставками энергоресурсов в Индию Экономика, 16:47
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 16:28
Шестая ракетка России сменил спортивное гражданство Спорт, 16:07
В Германии таможенники задержали украинского пенсионера с €455 тыс. Общество, 16:04
Карты «Мир» с конца февраля заработают в Мьянме Экономика, 15:51
Подростки подрались на турнире по ММА в Северной Осетии Спорт, 15:47