Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Всего на село сбросили четыре взрывных устройства. В результате первого взрыва частное домовладение получило повреждения — выбиты стекла, посечены фасад и забор. Второй взрыв повредил легковой автомобиль. Третье устройство не сдетонировало, упав на еще одну машину. Четвертый снаряд тоже упал на автомобиль, машина загорелась. «Оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил глава региона.
За пару часов до этого Новая Таволжанка также подверглась атаке — Вооруженные силы Украины обстреляли село. Пострадавших не было, но три частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна, оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица. Один автомобиль получил повреждения.
Село Новая Таволжанка находится в 800 м от границы России с Харьковской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории.
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